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Польша предложила США за размещение военной базы «гораздо больше» 2 млрд долларов
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Польша предложила США за размещение военной базы «гораздо больше» 2 млрд долларов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 48 12 часов назад
Фото: Reuters
Глава Белого дома Дональд Трамп после переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что Варшава предложила Соединенным Штатам «гораздо больше» 2 млрд долларов за размещение американской военной базы на своей территории.
«Президент [Польши Анджей Дуда] также публично сказал, что Польша будет платить США миллиарды долларов за [постоянную военную] базу и мы все больше рассматриваем это с той точки зрения, чтобы защитить реально богатую страну», — приводит ТАСС слова Трампа.
Во вторник Трамп после встречи с Дудой объявил о готовности Вашингтона расширить сотрудничество с Варшавой в сфере обороны, разведки и систем ПРО. Кроме того, глава Белого дома пообещал рассмотреть просьбу Варшавы о размещении военного контингента США в Польше на постоянной основе.
В МИД подчеркивали, что размещение постоянной американской военной базы в Польше станет абсолютно неоспоримым нарушением «Основополагающего акта Россия-НАТО».
Минобороны предупредило США и Польшу о готовности к ответным мерам.
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