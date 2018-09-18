В центре Дамаска откроется торговое представительство Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 18 сен — Sputnik Диана Валиева . Делегация торгово-промышленной палаты ( ТПП Южной Осетии впервые приняла участие в 60-й Дамасской международной торговой ярмарке по официальному приглашению Сирии , рассказал в ходе пресс-конференции в Цхинвале вице-президент ТПП Вахтанг Джигкаев. Он отметил, что делегацию встретили на очень высоком уровне, в результате переговоров им удалось достичь ряда соглашений с представителями стран-участников.

"В рамках первого визита мы представили торгово-промышленную палату Южной Осетии, чтобы как можно больше рассказать о нашей стране и достичь практических соглашений с максимальным количеством серьезных партнеров, готовых с нами сотрудничать. В ходе выставки были проведены переговоры с Южно-Африканской республикой , Бразилией, Ираном, Венесуэлой и Южной Кореей — со всеми достигнуты договоренности о подписании соглашений на уровне торговых палат", — рассказал он.

Джигкаев отметил, что основным результатом участия в ярмарке стало подписание рамочного соглашения между ТПП Южной Осетии и Федерацией торговых палат Сирии.

Торгово-промышленная палата\: пресс-конференция в Госкоминф

"На четвертый день нас пригласила Федерация торговых палат Сирийской Арабской Республики. В ходе встречи мы подписали соглашения, что максимально освещалось сирийской прессой. Это огромный политический шаг — соглашение с таким крупным государством имеет очень большое значение для Осетии. Вклад ТПП в укрепление суверенитета и экономики государства мы рассматриваем в плоскости заключения прямых контактов между торговыми палатами, что позволит обходить острые политические вопросы и делать практические шаги", — подчеркнул он.

В заключение он заявил, что высшей нотой визита стала договоренность об открытии в центре Дамаска первого в истории постоянного торгового представительства Южной Осетии в Сирии. Он выразил благодарность президенту Анатолию Бибилову , без постоянной поддержки которого не удалось бы достичь таких результатов.

Дамасская международная ярмарка является одной из старейших в Ближневосточном регионе. Кроме Южной Осетии на ярмарке также были представлены Россия, Абхазия, страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.