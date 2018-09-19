Главком ВВС Израиля приедет в Москву из-за Ил-20

Главком ВВС Израиля привезет в четверг в Россию информацию по Ил-20

Военная делегация Израиля во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным отправится в четверг в Москву с информацией об инциденте с российским самолетом-разведчиком Ил-20, который был сбит ПВО Сирии при отражении израильского авианалета, сообщила армейская пресс-служба.

"Командующий ВВС и сопровождающие его лица представят картину произошедшего во всех ее аспектах, включая… основные выводы расследования, проведенного армией обороны Израиля", — сказано в пресс-релизе.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил готовность предоставить России всю информацию, необходимую для расследования катастрофы Ил-20 и предложил направить для этого в Москву командующего военно-воздушными силами. Он призвал продолжать координацию военных двух стран в Сирии. При этом он возложил на Сирию ответственность за крушение самолета.

В Минобороны РФ после инцидента заявили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии, отметили в министерстве. Российское военное ведомство расценило провокационные действия Израиля как враждебные и оставило за собой право на адекватные ответные действия.