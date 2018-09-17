Военной операции в Идлибе не будет, в ближайшие часы детали будут согласованы с Дамаском, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.
На вопрос, правильно ли стоит понимать, что операции в Идлибе не будет, Шойгу сказал: «Да».
Отвечая на вопрос, согласен ли Дамаск отложить операцию, министр заявил: «В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложили в этом документе», и показал на подписанный им и министром обороны Турции меморандум по Идлибу.
В понедельник 17 сентября в Сочи прошли переговоры российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, напоминает «Интерфакс». Как сообщил по итогам разговора Путин, к 10 октября 2018 года из демилитаризованной зоны в Идлибе должны быть выведены тяжелые вооружения, радикально настроенные боевики, в том числе «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ)
Он сообщил, что было принято решение создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками «к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15-20 км с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, в том числе „Джабхат ан-Нусры“.
Президент РФ сообщил, что контроль в демилитаризованной зоне предложено организовать подвижными патрульными группами турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.
Эрдоган в свою очередь отметил, что Турция и Россия намерены общими усилиями очистить Идлиб от террористов.
»Вместе с Россией мы предпримем все усилия, чтобы устранить все радикальные группы из этой территории (из Идлиба)», — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным.