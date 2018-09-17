Шойгу: военной операции в Идлибе не будет

На вопрос, правильно ли стоит понимать, что операции в Идлибе не будет, Шойгу сказал: «Да».

Отвечая на вопрос, согласен ли Дамаск отложить операцию, министр заявил: «В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложили в этом документе», и показал на подписанный им и министром обороны Турции меморандум по Идлибу.

Он сообщил, что было принято решение создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками «к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15-20 км с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, в том числе „Джабхат ан-Нусры“.

Президент РФ сообщил, что контроль в демилитаризованной зоне предложено организовать подвижными патрульными группами турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.

Эрдоган в свою очередь отметил, что Турция и Россия намерены общими усилиями очистить Идлиб от террористов.

»Вместе с Россией мы предпримем все усилия, чтобы устранить все радикальные группы из этой территории (из Идлиба)», — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным.