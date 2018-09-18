Трамп: Варшава заплатит более 2 млрд долларов за присутствие военных США

"Президент публично сказал, что Польша будет платить США миллиарды долларов за [постоянную военную] базу и мы все больше рассматриваем это с той точки зрения, чтобы защитить реально богатую страну", — приводит ТАСС слова Трампа.

Он уточнил, что Дуда предложил в качестве компенсации «гораздо больше, чем 2 млрд долларов».

"Я надеюсь, что президент Дональд Трамп примет решение отправить больше американских войск вместе с военной техникой в Польшу", — заявил, в свою очередь, сам Дуда, которого цитирует сайт издания Rzecz Pospolita.

Дуда назвал будущее американское подразделение «Форт Трамп» и добавил, что его создание отвечает интересам не только Польши, но и США.

"Присутствие армии США с нами важно, а также для защиты интересов Америки", — сказал он.

Отметим, что Трамп и Дуда подписали Декларацию о совместном сотрудничестве, которая предполагает и взаимодействие в оборонной сфере.