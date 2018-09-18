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Трамп: Варшава заплатит более 2 млрд долларов за присутствие военных США
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Трамп: Варшава заплатит более 2 млрд долларов за присутствие военных США 

Российская Газета + ещё 53 12 часов назад
Фото: Российская Газета
Польша готова заплатить Соединенным Штатам более 2 млрд долларов за постоянное присутствие на территории страны американских военных. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой в Вашингтоне.
"Президент публично сказал, что Польша будет платить США миллиарды долларов за [постоянную военную] базу и мы все больше рассматриваем это с той точки зрения, чтобы защитить реально богатую страну", — приводит ТАСС слова Трампа.
Он уточнил, что Дуда предложил в качестве компенсации «гораздо больше, чем 2 млрд долларов».
"Я надеюсь, что президент Дональд Трамп примет решение отправить больше американских войск вместе с военной техникой в Польшу", — заявил, в свою очередь, сам Дуда, которого цитирует сайт издания Rzecz Pospolita.
Дуда назвал будущее американское подразделение «Форт Трамп» и добавил, что его создание отвечает интересам не только Польши, но и США.
"Присутствие армии США с нами важно, а также для защиты интересов Америки", — сказал он.
Отметим, что Трамп и Дуда подписали Декларацию о совместном сотрудничестве, которая предполагает и взаимодействие в оборонной сфере.
"Признавая важность усиленного и адаптированного присутствия НАТО на восточном фланге и инициативы Европейского союза по сдерживанию со стороны Соединенных Штатов, Польша и США намерены рассмотреть варианты укрепления военной роли Соединенных Штатов в Польше. В ходе интенсивных консультаций мы проанализируем осуществимость этой концепции", — отмечается в документе.
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