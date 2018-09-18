В Сирии разминировали еще семь гектаров территории в Хомсе и Дамаске

"Инженерные подразделения Сирийской Арабской Республики за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Аин-Зайт, Телль-Биса, Сем-Али (провинция Хомс), Хадар, Шаукатлия, Уфания (провинция Дамаск). Разминировано: 1 километр дорог, 7 гектаров территории и 7 зданий", — говорится в сообщении.

Кроме этого, инженерные подразделения уничтожили 50 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе 10 самодельных взрывных устройств (СВУ). По данным Центра приема беженцев, всего в провинциях Хомс и Эль-Кунейтра разминировано 362,8 гектара территории, 915 зданий, 80 километров дорог. Обнаружено и уничтожено 8 тысяч 915 ВОП, в том числе 2 тысячи 574 СВУ.

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