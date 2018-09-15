ООН обвинила Северную Корею в вооружении Сирии

Йемену, КНДР поставляет оружие Сирии Ливии и другим странам, где продолжаются военные конфликты, заявили в докладе эксперты ООН

Доклад носит конфиденциальный характер. Он еще не опубликован, содержание документа приводит Wall Street Journal

По данным издания, в докладе сказано, что в 2017 году специалисты КНДР в области вооружений посещали военные предприятия Сирии. Кроме того, говорится о сирийском посреднике, заключившем соглашение о поставках Северной Кореей танков, гранатометов, баллистических ракет и прочих вооружений для хуситов в Йемене. Этот же посредник обеспечил поставки в Судан противотанкового оружия из КНДР, передает ТАСС

В докладе говорится о свыше 200 совместных предприятиях КНДР и Китая и почти 40 совместных предприятиях КНДР и России. Составители доклада заявили также о росте поставок горючего в КНДР на российских и китайских судах, зафиксированы случаи перевозки угля из КНДР в Китай.

В документе сказано, что такие «нарушения понижают эффективность» санкций ООН против Северной Кореи.

«Финансовые санкции остаются одними из хуже всего соблюдаемых и наиболее активно избегаемых мер в санкционном режиме», — сказано в докладе, авторы которого считают, что агенты Северной Кореи работают «практически безнаказанно» как минимум в пяти странах.