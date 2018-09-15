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ООН обвинила Северную Корею в вооружении Сирии
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ООН обвинила Северную Корею в вооружении Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 20 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
КНДР поставляет оружие Сирии, Йемену, Ливии и другим странам, где продолжаются военные конфликты, заявили в докладе эксперты ООН.
Доклад носит конфиденциальный характер. Он еще не опубликован, содержание документа приводит Wall Street Journal.
По данным издания, в докладе сказано, что в 2017 году специалисты КНДР в области вооружений посещали военные предприятия Сирии. Кроме того, говорится о сирийском посреднике, заключившем соглашение о поставках Северной Кореей танков, гранатометов, баллистических ракет и прочих вооружений для хуситов в Йемене. Этот же посредник обеспечил поставки в Судан противотанкового оружия из КНДР, передает ТАСС.
В докладе говорится о свыше 200 совместных предприятиях КНДР и Китая и почти 40 совместных предприятиях КНДР и России. Составители доклада заявили также о росте поставок горючего в КНДР на российских и китайских судах, зафиксированы случаи перевозки угля из КНДР в Китай.
В документе сказано, что такие «нарушения понижают эффективность» санкций ООН против Северной Кореи.
«Финансовые санкции остаются одними из хуже всего соблюдаемых и наиболее активно избегаемых мер в санкционном режиме», — сказано в докладе, авторы которого считают, что агенты Северной Кореи работают «практически безнаказанно» как минимум в пяти странах.
Напомним, США созывают в понедельник заседание Совбеза ООН по КНДР в связи с недовольством тем, что Россия добилась внесения изменений в среднесрочный доклад по санкциям против Северной Кореи.
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