Алиев принял участие в церемонии присяги молодых военнослужащих

Она прошла в одной из воинских частей Государственной службы безопасности. Вместе с президентом на ней присутствовали члены его семьи.

Накануне Алиев встретился в Баку с президентом Турции Реджеп Эрдоган . Лидеры отметили всестороннее успешное развитие дружеских и братских отношений между двумя странами. Главы государств подчеркнули значение глобальных проектов, реализуемых совместно Баку и Анкарой.

В пятницу, 16 сентября азербайджанский лидер в преддверии Дня знаний посетил три школы в отдаленных поселках в составе Баку. Классы и кабинеты оснастили современным оборудованием.

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