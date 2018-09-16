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Алиев принял участие в церемонии присяги молодых военнослужащих
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Алиев принял участие в церемонии присяги молодых военнослужащих 

Мир24 53 минуты назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии присяги молодых военнослужащих, сообщает телеканал «МИР 24».
Она прошла в одной из воинских частей Государственной службы безопасности. Вместе с президентом на ней присутствовали члены его семьи.
Накануне Алиев встретился в Баку с президентом Турции Реджеп Эрдоган. Лидеры отметили всестороннее успешное развитие дружеских и братских отношений между двумя странами. Главы государств подчеркнули значение глобальных проектов, реализуемых совместно Баку и Анкарой.
В пятницу, 16 сентября азербайджанский лидер в преддверии Дня знаний посетил три школы в отдаленных поселках в составе Баку. Классы и кабинеты оснастили современным оборудованием.
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