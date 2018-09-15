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ПВО Сирии отразили ракетную атаку на аэропорт Дамаска
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ПВО Сирии отразили ракетную атаку на аэропорт Дамаска 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ракетный удар по аэродрому столицы САР нанесли ВВС Израиля.
ПВО Сирии отразили ракетную атаку ВВС Израиля по району международного аэропорта Дамаска, сообщает РИА Новости со ссылкой на SANA.
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