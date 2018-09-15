Президенты Алиев и Эрдоган встретились тет-а-тет в Баку 

В Баку провели переговоры президенты Азербайджана и Турции. Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган встретились тет-а-тет, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Интерфакс.
На встрече было отмечено всестороннее успешное развитие дружеских и братских отношений между двумя странами. Президенты подчеркнули значение глобальных проектов, реализуемых совместно Баку и Анкарой.
Алиев и Эрдоган назвали проведение военного парада по случаю 100-летия освобождения турецкими войсками Баку от дашнакских вооруженных формирований важным событием в истории азербайджано-турецких отношений.
Во время прошлого официального визита в Баку президент Турции отдал дань памяти бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву, возложив венок к его могиле.
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