Президенты Алиев и Эрдоган встретились тет-а-тет в Баку

На встрече было отмечено всестороннее успешное развитие дружеских и братских отношений между двумя странами. Президенты подчеркнули значение глобальных проектов, реализуемых совместно Баку и Анкарой.

Алиев и Эрдоган назвали проведение военного парада по случаю 100-летия освобождения турецкими войсками Баку от дашнакских вооруженных формирований важным событием в истории азербайджано-турецких отношений.

Во время прошлого официального визита в Баку президент Турции отдал дань памяти бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву , возложив венок к его могиле.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ