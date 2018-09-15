США ждёт иранский контрудар в Южной Азии

Власти Ирана усиливают своё влияние на шиитские группировки Пакистана, что в экспертной среде рассматривают как опосредованную войну с США и их арабскими союзниками. Как отмечает Fox News , вооружённые формирования получают от Исламской Республики помощь — как финансовую, так и военную. Телеканал приводит заявление представителя одной из подобных организаций — «Терик-и-Джафария Пакистан» — Дидара Али, который не отрицает связей с иранским военным руководством, хотя и отказывается называть своих соратников боевиками. «У нас есть тесные связи с Ираном, и мы разделяем общую цель в рамках нашей идеологии, чтобы объединиться под крылом нынешнего верховного лидера Ирана Али Хаменеи , который является для нас высшей властью», — сказал Али. «Его слова для нас не меньше, чем указ», — признался он.

Иранский фактор, как полагают аналитики, прослеживается и в Белуджистане, где местные боевики не раз становились головной болью не только для пакистанских властей, но и, как ни парадоксально, для самого иранского руководства. Так, в 2016 году военные Пакистана выразили подозрения, что индийская разведка — Отдел исследований и анализа (RAW) — использует иранскую территорию для того, чтобы оказывать воздействие на белуджских сепаратистов. Генерал-лейтенант Асим Байва, который на тот момент являлся генеральным директором по связям с общественностью пакистанских Вооружённых сил, заявил: «Есть опасения, что RAW действует в Пакистане и использует территорию нашей братской страны — Ирана». Заявления появились в связи с арестом по подозрению в шпионаже индийского гражданина Кульбхушана Джадхава, который, как предполагалось, пытался проникнуть в Пакистан с иранской стороны.

Впрочем, иранского удара Вашингтону стоит опасаться не только в Пакистане, но и в Афганистане, где натовский контингент продолжает оказывать поддержку местным силам безопасности. В июле этого года британская Times выступила с разоблачительным материалом о тренировке сотен боевиков «Талибана» на иранской территории. По этим данным, своим опытом с боевиками террористической организации делятся офицеры Корпуса стражей Исламской революции — элитного спецподразделения, которое имеет огромную политическую силу. Вероятно, масштабы, интенсивность и длительность этой военной помощи, которая имеет также финансовое выражение, могли бы вызывать сдвиг в динамике вооружённого конфликта в Афганистане.

Данные об этих связях подтвердил один из руководителей талибов, который входит в высший руководящий орган организации — Совет Кветты (Шура-е-Кветта). По его словам, главным условием оказания помощи талибам со стороны Ирана стала обязанность противостоять натовским и американским интересам в Афганистане.

В одном тренировочном лагере на территории Исламской Республики, как правило, находятся от 500 от 600 боевиков, которые получают навыки в совершенно разных областях — от тактики до изготовления простейших бомб. Многие из инструкторов лагеря, которые, как утверждают источники в «Талибане», носят военную форму без каких-либо опознавательных знаков, владеют пушту. Эти сообщения подтверждают опасения афганской разведки, которая не раз утверждала, что усиление американских санкций против Ирана найдёт ответ в ассиметричной и опосредованной форме — в Афганистане. Тем более, что влияние Пакистана на талибов с каждым годом слабеет, утверждают афганцы.

Впрочем, следует помнить, что отношения между иранскими властями и талибами не так просты, учитывая конфессиональную разницу между двумя сторонами. Есть точка зрения, что руководству Исламской Республики невыгодно демонстрировать подобное взаимодействие, какой бы ни была его реальная глубина, публично: это бы подорвало как репутацию Тегерана среди шиитских меньшинств, так и авторитет «Талибана» среди суннитов. Наиболее выгодным вариантом для Ирана в Афганистане пока остаётся поддержка хазарейцев-шиитов. Вопрос заключается только в том, какой это эффект окажет вкупе с помощью пакистанским группировкам.