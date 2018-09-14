Конгресс США одобрил выделение Израилю 38 млрд долларов

Авторы закона, гарантирующего Израилю помощь со стороны США, намеревались защитить договор от бюджетных конфликтов в будущем, вне зависимости от состава Конгресса или личности президента.

Сенат утвердил закон о помощи Израилю в начале августа.