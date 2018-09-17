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Боевики в Идлибе перекрыли гумкоридор
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Боевики в Идлибе перекрыли гуманитарный коридор для выхода населения 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Боевики незаконных вооруженных бандформирований запрещают мирным жителям покидать провинцию Идлиб через гуманитарный коридор в районе Абу-Духур, сообщил РИА Новости глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.
"Мы встретились с группами людей, которым удалось выйти (из Идлиба) в районе Абу-Духур. Жители очень обрадовались открытию гуманитарного коридора в Абу-Духуре. Люди очень хотят перейти на территорию сирийского правительства. Но террористы пригрозили смертью всем, кто попытается подойти к коридору", — рассказал Казем.
По словам главы сети, штаб-квартира которой находится в Дамаске, в Идлибе "каждый день нарушаются права человека, похищают детей". "Мы работаем с людьми и следим за ситуацией. Завтра встречаемся с людьми, чьи родственники еще там и боевики им не дают уйти по указанию стран, поддерживающих терроризм в Сирии", — добавил правозащитник.
Ситуация в Идлибе остается на особом контроле у российских военных, они ведут переговоры с лидерами незаконных вооруженных формирований для мирного урегулирования кризиса, а также оказывают всю необходимую помощь мирным жителям, которые желают покинуть этот район.
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