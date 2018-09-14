Первый вертолет MH-60R поступил на службу ВМС Саудовской Аравии

Как отметили в минобороны, появление в саудовской армии «вертолета с отличными боевыми качествами укрепит возможности ВМС королевства противостоять всем вызовам и угрозам, существующим в регионе».

Принимать вертолет на завод в США приехал командующий ВМС Саудовской Аравии Фахд бен Абдалла аль-Гафили, который сообщил, что «поставки вертолетов этого типа в саудовскую армию идут по графику».

Договоренность о поставке десяти вертолетов MH-60R для саудовского флота стоимостью 145 миллионов долларов стала частью сделки на сумму 1,9 миллиарда, о которой США и Саудовская Аравия объявили в 2015 году.