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Первый вертолет MH-60R поступил на службу ВМС Саудовской Аравии
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Первый вертолет MH-60R поступил на службу ВМС Саудовской Аравии 

РИА Новости 23 минуты назад
ДОХА, 14 сен — РИА Новости. Первый американский противолодочный многоцелевый вертолет MH-60R получили военно-морские силы Саудовской Аравии, сообщило министерство обороны королевства в своем микроблоге в социальной сети Twitter.
Как отметили в минобороны, появление в саудовской армии «вертолета с отличными боевыми качествами укрепит возможности ВМС королевства противостоять всем вызовам и угрозам, существующим в регионе».
Принимать вертолет на завод в США приехал командующий ВМС Саудовской Аравии Фахд бен Абдалла аль-Гафили, который сообщил, что «поставки вертолетов этого типа в саудовскую армию идут по графику».
Договоренность о поставке десяти вертолетов MH-60R для саудовского флота стоимостью 145 миллионов долларов стала частью сделки на сумму 1,9 миллиарда, о которой США и Саудовская Аравия объявили в 2015 году.
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