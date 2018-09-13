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Аббас назвал условия для встречи с Трампом
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СМИ: Аббас назвал условия для встречи с Трампом 

Газета.Ru + ещё 2 53 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Палестины Махмуд Аббас назвал три условия для встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях ГА ООН. Об этом сообщает Donia Al-Watan.
По словам члена Палестинского национального совета Валида Авада, США попросили Палестину о проведении встречи между Аббасом и Трампом в кулуарах ГА ООН.
Он также добавил, что Аббас выдвинул три условия для согласия на встречу с Трампом.
Авад подчеркнул, что лидер Палестины потребовал от США убрать посольство из Иерусалима, закрыть тему "сделки века" и сменить представителей, которые несут ответственность за переговоры между палестинцами и израильтянами.
Ранее Аббас заявил, что Палестина намерена пересмотреть все соглашения с Израилем.
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