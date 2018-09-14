Министерство обороны Израиля опровергло сообщения о том, что страна продаст Саудовской Аравии систему «Железный купол» 

Иерусалим, 14 сентября /Синьхуа/ — Министерство обороны Израиля в четверг в своем заявлении опровергло сообщения о существовании соглашения о продаже израильской стороной системы противоракетной обороны «Железный купол» Саудовской Аравии.
По сообщению израильских СМИ, одно арабоязычное электронное издание, с представительствами в районе Персидского залива и Великобритании, сообщило со ссылкой на дипломатический источник, что через посредничество США Израиль и Саудовская Аравия подписали в Вашингтоне соглашение, согласно которому Израиль продаст Саудовской Аравии систему противовоздушной обороны «Железный купол». Саудовская Аравия разместит эту систему в своем южном районе, граничащем с Йеменом.
Израиль и Саудовская Аравия пока не установили дипломатические отношения между собой.
Разработанная израильской компанией тактическая система ПРО «Железный купол» предназначена для защиты от реактивных снарядов и ракет малой дальности. —0—