Министерство обороны Израиля опровергло сообщения о том, что страна продаст Саудовской Аравии систему «Железный купол»

Иерусалим , 14 сентября / Синьхуа / — Министерство обороны Израиля в четверг в своем заявлении опровергло сообщения о существовании соглашения о продаже израильской стороной системы противоракетной обороны «Железный купол» Саудовской Аравии

По сообщению израильских СМИ, одно арабоязычное электронное издание, с представительствами в районе Персидского залива и Великобритании, сообщило со ссылкой на дипломатический источник, что через посредничество США Израиль и Саудовская Аравия подписали в Вашингтоне соглашение, согласно которому Израиль продаст Саудовской Аравии систему противовоздушной обороны «Железный купол». Саудовская Аравия разместит эту систему в своем южном районе, граничащем с Йеменом.

Израиль и Саудовская Аравия пока не установили дипломатические отношения между собой.

Разработанная израильской компанией тактическая система ПРО «Железный купол» предназначена для защиты от реактивных снарядов и ракет малой дальности. —0—