Сирийская армия начала наступление в Идлибе и Хаме

Правительственные войска Сирии развернули наступление на боевиков в провинциях Идлиб и Хама. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Части Сирийской арабской армии (САА) атаковали боевиков недалеко от деревни Масасне в Хаме. Ссылаясь на источник в Дамаске , Al-Masdar News пишет, что там САА удалось уничтожить целый отряд повстанцев из оппозиционной группировки «Джейш аль-Изза».

Вслед за этим войска Асада атаковали террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России « Джабхат ан-Нусры »). Им удалось зачистить от боевиков три крупных траншеи и продвинуться в сторону военного аэродрома Абу-эд-Духур. В провинции Идлиб они подвергли сильному обстрелу ракетами класса «земля-земля» город Эт-Таманиа, уничтожив ряд построек джихадистов из ХТШ.

Российские военные не участвовала в наступлении, но их отсутствие сирийцы компенсировали артиллерийским огнем. Боевые действия продолжатся, пока российская и турецкая стороны не договорятся о возможном перемирии.

Идлиб — последняя провинция Сирии, контролируемая незаконными вооруженными формированиями. В одноименном городе и его окрестностях заняли оборону представители как умеренной оппозиции, так и джихадистских группировок.