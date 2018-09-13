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Сирийская армия начала наступление в Идлибе
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Сирийская армия начала наступление в Идлибе и Хаме 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: кадр из видео
Правительственные войска Сирии развернули наступление на боевиков в провинциях Идлиб и Хама. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Части Сирийской арабской армии (САА) атаковали боевиков недалеко от деревни Масасне в Хаме. Ссылаясь на источник в Дамаске, Al-Masdar News пишет, что там САА удалось уничтожить целый отряд повстанцев из оппозиционной группировки «Джейш аль-Изза».
Вслед за этим войска Асада атаковали террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). Им удалось зачистить от боевиков три крупных траншеи и продвинуться в сторону военного аэродрома Абу-эд-Духур. В провинции Идлиб они подвергли сильному обстрелу ракетами класса «земля-земля» город Эт-Таманиа, уничтожив ряд построек джихадистов из ХТШ.
Российские военные не участвовала в наступлении, но их отсутствие сирийцы компенсировали артиллерийским огнем. Боевые действия продолжатся, пока российская и турецкая стороны не договорятся о возможном перемирии.
Идлиб — последняя провинция Сирии, контролируемая незаконными вооруженными формированиями. В одноименном городе и его окрестностях заняли оборону представители как умеренной оппозиции, так и джихадистских группировок.
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