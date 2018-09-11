Ещё
Россия и Турция ищут «общий знаменатель» по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Турция ищут «общий знаменатель» для позиций по САР, заявил Рябков 

РИА Новости + ещё 1 11 сентября 2018
Фото: AFP 2018 / Louai Beshara
Не все в позициях России и Турции по Сирии может совпадать на 100%, но стороны ищут "общий знаменатель", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Турция, как и Россия, — страна с очень серьёзным набором национальных приоритетов, интересов, с устоявшимися подходами. Не все, в наших позициях может стыковаться на 100%, но это нормально. На то и дипломатия, на то и политика, и военная дипломатия в том числе — чтобы находить общий знаменатель, не по принципу наименьший общий знаменатель, а по принципу наибольший общий знаменатель. К этому мы стремимся", — сказал Рябков журналистам.
Последние новости
Япония потеряла за сутки куда больше, чем Курилы Российские военные применили уникальные ракеты-невидимки Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали307
Крымскому мосту предрекли разрушение508
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста456
Назван инициатор дуэли Золотова441
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»270
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение