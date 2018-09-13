Путин наблюдал за военными учениями «Восток-2018» в Забайкалье 

Сразу после окончания боевой части маневров главнокомандующий обратился к военнослужащим. Президент заявил, что учения стали сложным экзаменом для российской армии и флота. Путин назвал Россию миролюбивым государством, у которого нет агрессивных планов. Он подчеркнул, что российская армия должна быть готова отстоять суверенитет и безопасность страны, а если потребуется, то и поддержать союзников. Учения «Восток-2018» начались 11 сентября и продлятся 7 дней. Это крупнейшие с 1981 года маневры. В них принимают участие 300 тысяч военнослужащих, более тысячи вертолётов, самолётов и беспилотников, 36 тысяч танков и БТР.