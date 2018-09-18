Тегеран пообещал повысить уровень обогащения урана в случае срыва СВПД

"Иран не будет колебаться в развитии своих ядерных возможностей и подтвердил свою возможность повысить процент обогащения урана по сравнению с тем, что был до сделки", — сказал Камальванди.

"Если Иран захочет, он может задействовать мощности и может увеличить количество обогащенного урана в большем размере, чем раньше", — добавил Камальванди.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены «шестерки» международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.