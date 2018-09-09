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Боевики подорвали нефтепровод на севере Ирака
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Боевики подорвали нефтепровод на севере Ирака 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Боевики террористической группировки «Исламское государство»* совершили подрыв нефтепровода в провинции Киркук на севере Ирака.
Об этом информирует телеканал Rudaw со ссылкой на главу курдских сил безопасности «Асаиш» Идриса Рафаата.
«Этим утром боевики ИГ двумя бомбами взорвали нефтепровод между Киркуком и Дубизом», — заявил Рафаат.
В июле сообщалось, что около 20 человек получили ранения в результате взрыва возле складов с избирательными бюллетенями в Киркуке на севере Ирака.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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