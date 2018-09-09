Боевики подорвали нефтепровод на севере Ирака

Об этом информирует телеканал Rudaw со ссылкой на главу курдских сил безопасности «Асаиш» Идриса Рафаата.

«Этим утром боевики ИГ двумя бомбами взорвали нефтепровод между Киркуком и Дубизом», — заявил Рафаат.

В июле сообщалось, что около 20 человек получили ранения в результате взрыва возле складов с избирательными бюллетенями в Киркуке на севере Ирака.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.