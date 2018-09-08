Российские морпехи высадились в Сирии

Подразделения российской морской пехоты высадились на необорудованное побережье Сирии в рамках совместных учений флота и авиации в Средиземном море. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Российским военнослужащим необходимо было захватить прибрежный плацдарм условного противника в сирийской провинции Латакия. Сначала на берег с вертолетов высадилась группа разведчиков. Далее с моря на катерах прибыла группа разграждения, после чего на берег высадились основные силы. Они десантировались на бронетранспортерах с больших десантных кораблей.

В отработке высадки десанта были задействованы 26 боевых кораблей, в том числе три больших десантных корабля, два тральщика, катера «Раптор» и корабль огневой поддержки. Поддержку с воздуха десантникам оказывали 24 летательных аппарата Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) России, в том числе вертолеты Ка-29, Ми-8 и Ми-24, самолеты Су-33 и Су-30СМ.

Главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев назвал высадку десанта символической. «В этом году исполняется 50 лет со дня первого морского десанта, организованного пятой эскадрой Военно-морского флота (СССР) здесь, в Средиземном море, в 1968 году», — заметил Королев. Он добавил, что военнослужащие достойно выполнили поставленные задачи. «Наши моряки имеют современные вооружения и средства высадки, но в прошлом и настоящем нашу морскую пехоту объединяет один девиз: „Там, где мы, — там победа!“» — добавил главком ВМФ.

Учения, проходящие с 1 по 8 сентября, стали первыми совместными учениями ВМФ и ВКС России в Средиземном море.