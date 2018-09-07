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Мэттис прибыл в Афганистан на встречу с новым командующим войсками США и НАТО
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Мэттис прибыл в Афганистан на встречу с новым командующим войсками США и НАТО 

ТАСС + ещё 7 11 часов назад
Фото: NEWS.BCM.ru
ТАСС, 7 сентября. Министр обороны США Джеймс Мэттис и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд прибыли в пятницу в Кабул с необъявленным визитом. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, в ходе визита они проведут встречу с новым командующим войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенантом Остином Скоттом Миллером и обсудят перспективы мирного договора с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).
Остин Скотт Миллер приступил к исполнению обязанностей в новой должности 2 сентября.
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