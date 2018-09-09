Россия провела уникальные военные учения

9 сентября самолеты ВКС России нанесли удары по позициям боевиков террористической организации "Джебхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб . Удары с воздуха наносились высокоточными боеприпасами по ранее выявленным и подтвержденным по нескольким каналам объектам. Уничтожены склады с оружием, взрывчаткой, переносными зенитно-ракетными комплексами, а также цех, где боевики собирали ударные беспилотники.

Всего же в Идлибе, по российским данным, скопились более 40 бандформирований общей численностью до 50 тысяч боевиков. По-прежнему там велика вероятность провокаций с применением химического оружия. Об этом не раз предупреждали и российские военный и дипломаты. 7 сентября в Тегеране сказал и сам Путин.

"Считаем недопустимым, когда под предлогом защиты гражданского населения террористов хотят вывести из-под удара, а также нанести урон правительственным войскам Сирии . Как представляется, именно на это направлены и попытки инсценировать применение сирийскими властями отравляющих веществ. У нас имеются неопровержимые доказательства подготовки боевиков к таким операциям, к таким провокациям", — заявил российский президент.

А официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что 7 сентября в городе Идлиб, в командном пункте боевиков, прошла сходка лидеров нескольких террористических группировок и представителей «Белых касок».

"На сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных «инцидентов» с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин", — сказал Конашенков.

Провокация будет осуществлена по сигналу из США. А потом — запланированный и уже подготовленный удар по позициям сирийских войск. У Трампа буквально руки чешутся. Он обещал «очень рассердиться», если в провинции Идлиб начнется кровопролитие. Американские корабли в Средиземном море приготовились бомбить Сирию еще раньше. Осталось дождаться повода.

Тем временем в Средиземном море идут совместные учения российской группировки Военно-морского флота и Военно-космических сил. К маневрам присоединилось подразделение Сил специальных операций. Уникальное событие. Эксклюзивные кадры: боевые пловцы выполняю задачи под водой.

Эти учения и так уникальны. Впервые в новейшей истории России — совместные маневры группировки Военно-морского флота и Воздушно-космических сил в Средиземном море. Но вот эта часть учений вообще могла и не попасть в сводки информагентств — подразделения специального назначения всегда тренируются тихо.

По легенде бойцам спецназа нужно совершить высадку на незнакомый берег одной из средиземноморских стран, произвести разведку, дождаться основных сил, эвакуировать граждан России, которые оказались в стране, что охвачена войной и беспорядками. Навести удар морской авиации по позициям радикальных исламистов и скрытно покинуть зону боевых действий. Для того чтобы высадить передовую группу, используют подводную лодку. Проект «Варшавянка», носитель крылатых ракет «Калибр». К тому же одна из самых тихих лодок в мире. Многоцелевая подлодка подходит к месту высадки боевых плацов.

Выход пловцов и торпедных аппаратов подводной лодки, процедура крайне сложная и действительно опасная, требует высокого уровня подготовки как экипажа, так и, собственно, самих водолазов. Условия — фактически боевые.

Бойцы спецназа со снаряжением, подводными буксировщиками заходят в торпедные аппараты. «Заходят», конечно, громко сказано — калибр аппаратов — 533 миллиметра. Для связи сигналы оговорены заранее. Как только боевые пловцы внутри, экипаж лодки начинает специальные процедуры. В торпедных аппаратах выравнивают давление. Частично они заполняются водой. Жизнь бойцов спецназа зависит сейчас от моряков — ошибаться экипажу нельзя.

Из лодки выходит первая пара боевых пловцов. Из другого торпедного аппарата — вторая пара. Теперь водолазам необходимо пройти несколько километров под водой до берега. Для этого они используют специальные буксировщики. После того как сигнал получен, группа бойцов спецназа на быстроходных катерах подходят к берегу. Бойцы высаживаются, формируют периметр безопасности.

После специалисты берут под контроль часть побережья. По легенде учения здесь находятся гражданские, их необходимо эвакуировать, при этом не выдавая расположение группы. Для эвакуации подразделения специального назначения используют катера БК-16, они способны развивать скорость более 80 километров в час.

Финальная часть учений благополучно завершилась. Группе подразделения специального назначения удалось скрытно эвакуировать граждан России. Все бойцы спецназа находятся на борту катера, который отправляется в нейтральные воды.