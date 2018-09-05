Южная Осетия представит инвестиционный потенциал на международной ярмарке в Дамаске

Дамасская международная выставка будет проходить с 6 по 15 сентября под патронатом президента Сирии Башара Асада . О своем намерении участвовать в работе этой инвестиционной площадки заявили 49 стран. Южная Осетия, наряду с Аргентиной Македонией , впервые участвует в выставке.

"Южная Осетия представит участникам выставки видеоматериал с подробным описанием экономического и инвестиционного потенциала нашей республики, что позволит потенциальным инвесторам получить необходимую информацию об организации бизнеса в нашей стране и возможностях делового сотрудничества", — сказал Алборов.

Ранее на встрече в Цхинвале президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и посол Сирии в России Рияд Хаддад подчеркнули значимость участия югоосетинской делегации в Дамасской ярмарке. Стороны отметили, что на площадке Дамасской ярмарки предполагается подписание соглашения между торгово-промышленными палатами Южной Осетии и Сирии.