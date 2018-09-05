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Южная Осетия представит инвестиционный потенциал на международной ярмарке в Дамаске
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Южная Осетия представит инвестиционный потенциал на международной ярмарке в Дамаске 

ТАСС 12 минут назад
ЦХИНВАЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Южная Осетия представит на 60-й Дамасской международной ярмарке экономический потенциал республики, сообщил в среду журналистам президент торгово-промышленной палаты страны Алан Алборов.
Дамасская международная выставка будет проходить с 6 по 15 сентября под патронатом президента Сирии Башара Асада. О своем намерении участвовать в работе этой инвестиционной площадки заявили 49 стран. Южная Осетия, наряду с Аргентиной и Македонией, впервые участвует в выставке.
"Южная Осетия представит участникам выставки видеоматериал с подробным описанием экономического и инвестиционного потенциала нашей республики, что позволит потенциальным инвесторам получить необходимую информацию об организации бизнеса в нашей стране и возможностях делового сотрудничества", — сказал Алборов.
Ранее на встрече в Цхинвале президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и посол Сирии в России Рияд Хаддад подчеркнули значимость участия югоосетинской делегации в Дамасской ярмарке. Стороны отметили, что на площадке Дамасской ярмарки предполагается подписание соглашения между торгово-промышленными палатами Южной Осетии и Сирии.
Дамаск признал независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 29 мая 2018 года. 22 июля главы сирийского и югосетинского МИД Валид Муаллем и Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении двусторонних дипломатических отношений. 23 июля президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил с официальным визитом Сирию, это был первый с 2011 года официальный визит югоосетинской делегации в арабскую республику.
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