Минобороны заявило об уничтожении почти 50 беспилотников рядом с базой Хмеймим

Игорь Конашенков. Средства ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии за последний месяц уничтожили и обезвредили 47 беспилотных летательных аппаратов террористов, сообщил официальный представитель Минобороны

«4 сентября в тёмное время суток штатными зенитными средствами авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома были уничтожены 2 ударных беспилотных летательных аппарата террористов. Всего за последний месяц в районе российской авиабазы Хмеймим уничтожено и обезврежено 47 БПЛА террористов», — сказал Конашенков.

По его словам, российские силы нанесли удары по позициям боевиков, с которых были запущены беспилотники, а также по цеху, где собирались ударные дроны.