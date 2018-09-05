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Минобороны заявило об уничтожении почти 50 беспилотников рядом с базой Хмеймим
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Минобороны заявило об уничтожении почти 50 беспилотников рядом с базой Хмеймим 

Rambler News Service + ещё 49 5 сентября 2018
Средства ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии за последний месяц уничтожили и обезвредили 47 беспилотных летательных аппаратов террористов, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«4 сентября в тёмное время суток штатными зенитными средствами авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома были уничтожены 2 ударных беспилотных летательных аппарата террористов. Всего за последний месяц в районе российской авиабазы Хмеймим уничтожено и обезврежено 47 БПЛА террористов», — сказал Конашенков.
По его словам, российские силы нанесли удары по позициям боевиков, с которых были запущены беспилотники, а также по цеху, где собирались ударные дроны.
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