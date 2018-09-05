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Калининградстат: в 2018 году в регион переезжали из Германии, Сирии, Эстонии и США
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Калининградстат: в 2018 году в регион переезжали из Германии, Сирии, Эстонии и США 

Клопс.Ru 39 минут назад
В 2018 году в Калининградскую область переехали люди более чем из 12 стран. Данные приводит Калининградстат.
Так, из Германии в регион перебрались 142 человека, из Литвы — 92, Латвии — 48, Грузии — пять, Израиля — четыре, Греции — четыре, США — шесть, Сирии — два человека.
При этом из Калининградской области в Германию перебрались 259 жителей, в Литву — 66, Латвию — 25, Грузию — пять, Израиль — шесть, Грецию — два, США — семь, Сирию — два человека.
Общий показатель убыли населения составил 64 человека. Это значительно отличается от показателя 2017 года — тогда прирост населения Калининградской области составил 98 человек.
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