В США заявили о «бессилии» России перед F-35

После успешного авиаудара Израиля по Сирии Россия , скорее всего, больше не будет участвовать в «заварухе» в Сирии, так как будет вынуждена совершенствовать свои системы ПВО для использования против «неуловимых» F-35, утверждает Фред Сингер в American Thinker.

Он напоминает, что F-35 были переданы Израилю, где истребители прошли «реальные испытания в настоящих боевых условиях». Так, утверждается, что несколько F-35 атаковали уже более чем 50 иранских военных объектов в Сирии, каждый из которых якобы «находился под защитой российской зенитно-ракетной системы С-300» в последней модификации с более мощными радиолокаторами, приводит текст статьи «ИноСМИ»

После этого удачного авиаудара, считает Сингер, в России «будет проведена некоторая перестройка и усовершенствование российской системы С-300, чтобы сделать ее пригодной для использования против „неуловимых клиентов“.

Кроме того, утверждает он, Россия, „скорее всего, больше не будет участвовать в заварухе в Сирии“. По мнению Сингера, это также результат переговоров президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа в Хельсинки.

В статье утверждается, что Израиль „может легко уничтожить“ построенный Россией плутониевый реактор в иранском Араке, если получит разрешение пролететь через Саудовскую Аравию. Кроме того, в пределах „легкой досягаемости“ находится российская база ВМФ в Латакии.

»Русские развернули для защиты Латакии и других объектов более продвинутую систему С-400, которая, по их утверждению, может сбивать истребители-невидимки, такие как F-35, на расстоянии более 150 миль. С-400 не отреагировала на ракетные удары американских, британских и французских войск 14 апреля 2018 года, в результате чего некоторые наблюдатели пришли к выводу, что возможности системы были переоценены», — утверждает Сингер.

Подобные спекулятивные тексты о якобы превосходстве F-35 над российскими средствами ПВО периодически появляются в западной прессе, хотя в реальности с теми же С-400 F-35 еще не сталкивались, да и столкновение с С-300 не является неоспоримым фактом. Так, преподаватель Военного университета Министерства обороны , полковник ВВС в отставке Владимир Карякин отмечал в интервью News.ru отметил, что СМИ «вбрасывают» материалы об «игре в прятки» между российскими ЗРС и F-35 исключительно в пропагандистских целях.

В мае о «победе» F-35 над С-300 в Сирии писал, в частности, журнал Popular Mechanics.

В марте источники кувейтской газеты Aljarida сообщили, что ВВС Израиля в марте якобы провели разведывательный полет в воздушном пространстве Ирана, а российские системы ПВО и радары их не заметили. В Минобороны тогда назвали эти сведения глупостью.

В то же время National Interest отмечал, что сотрудники минобороны США намеренно занижают эффективность российских средств ПВО, надеясь отговорить Анкару от покупки зенитных ракетных комплексов С-400.