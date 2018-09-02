У террористов в САР нашли швейцарские гранаты

У террористов, которые воюют против правительственных войск Сирии , обнаружены гранты, собранные в Европе. Специалисты полагают, что родиной оружия является Швейцария

Снимок, на котором изображены гранаты швейцарского производства, опубликовала газета Sonntags Blick. По данным издания, разрывные снаряды были захвачены в Идлибе у боевиков «Исламского государства» (запрещённой в России организации).

Газета уточняет, что пока не ясно, как гранаты могли попасть в арсенал террористов.