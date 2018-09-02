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У террористов в САР нашли швейцарские гранаты
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У террористов в САР нашли швейцарские гранаты 

News.ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
У террористов, которые воюют против правительственных войск Сирии, обнаружены гранты, собранные в Европе. Специалисты полагают, что родиной оружия является Швейцария.
Снимок, на котором изображены гранаты швейцарского производства, опубликовала газета Sonntags Blick. По данным издания, разрывные снаряды были захвачены в Идлибе у боевиков «Исламского государства» (запрещённой в России организации).
Газета уточняет, что пока не ясно, как гранаты могли попасть в арсенал террористов.
Ранее News.ru писал, что боевиков, которые действуют против войск Башара Асада, могут спонсировать оружием другие страны. Москва заявляла, что у неё есть несколько фактов, подтверждающих снабжение бандформирований из-за рубежа.
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