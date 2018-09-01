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Минобороны выступило с резким обвинением к США
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Минобороны выступило с резким обвинением к США 

Рамблер + ещё 37 27 минут назад
Фото: Reuters
В ходе боестолкновения сирийских правительственных войск с бандформированием войсками в районе Эт-Танфа двое боевиков были убиты и двое взяты в плен, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, передает «Интерфакс».
Пленные дают показания. Район Эт-Танфа, подконтрольный США, периодически становится прибежищем для боевиков со всей Сирии. В городе Эт-Танфа находится американская военная база.
«Сегодня в 5 часов утра в 36 км юго-восточнее города Пальмиры произошло боестолкновение сирийских правительственных войск с диверсионно-террористической группой боевиков, попытавшейся прорваться из района населенного пункта Эт-Танф в направлении города Пальмиры», — отметили в Центре.
По словам боевиков, они проходили подготовку у американских инструкторов, оружие и боеприпасы они получали на американской базе. Перед боевиками была поставлена задача — провести серию терактов в районе Пальмиры, а также «обеспечить проход главных сил численностью около 300 боевиков для захвата города в течение ближайшей недели».
Боевики сообщили, что входят в бандформирование «Восточные львы», в котором около 500 человек, и их лагерь находится рядом с военной базой американцев.
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