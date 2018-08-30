Дамаск готов идти до конца в освобождении Идлиба

Валид Муаллем. Дамаск настроен идти до конца в освобождении Идлиба, но в приоритете — организация по возможности максимального количества местных замирений со всеми теми, кто этого желает, заявил глава сирийского МИД

"В том, что касается Идлиба, в этом вопросе мы настроены идти до конца, наша главная цель — это боевики "Джебхат ан-Нусры"*. Однако хотелось бы отметить, что для нас приоритетным является организация по возможности максимального количества местных замирений со всеми теми, кто этого желает", — сказал сирийский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он подчеркнул, что правительство САР приложит максимум усилий для того, чтобы избежать возможных жертв среди гражданского населения "и вообще избежать кровопролития".

* Террористическая организация, запрещенная в России