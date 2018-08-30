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Дамаск готов идти до конца в освобождении Идлиба
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Дамаск готов идти до конца в освобождении Идлиба 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дамаск настроен идти до конца в освобождении Идлиба, но в приоритете — организация по возможности максимального количества местных замирений со всеми теми, кто этого желает, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
"В том, что касается Идлиба, в этом вопросе мы настроены идти до конца, наша главная цель — это боевики "Джебхат ан-Нусры"*. Однако хотелось бы отметить, что для нас приоритетным является организация по возможности максимального количества местных замирений со всеми теми, кто этого желает", — сказал сирийский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Он подчеркнул, что правительство САР приложит максимум усилий для того, чтобы избежать возможных жертв среди гражданского населения "и вообще избежать кровопролития".
* Террористическая организация, запрещенная в России
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