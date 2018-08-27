В Сирии уничтожили 50 взрывоопасных предметов

В Сирии уничтожили около 50 взрывоопасных предметов за сутки

Почти 50 взрывоопасных предметов обнаружено и уничтожено в Сирии за сутки, сообщил представитель сирийского Центра приема, распределения и размещения беженцев бригадный генерал Самер Арнус.

В понедельник в Дамаске состоялось очередное заседание российского Центра приема, распределения и размещения беженцев (ЦПРРБ) в САР и сирийского Координационного комитета по возвращению беженцев.

"За сутки разминировано 2,7 гектара территории, два здания (сооружений), 1,2 километра дорог. Обнаружено и уничтожено 47 взрывоопасных предметов, в том числе восемь самодельных взрывных устройств. Всего в провинции Хомс разминировано 210,8 гектара территории, 685 зданий (сооружений) и 41,8 километра дорог", — рассказал он.

Кроме того, в рамках заседания представитель Совместного координационного центра полковник Алексей Посунько сообщил, что в Сирии восстановлено 93 медицинских и 226 образовательных учреждений, отремонтировано 318 километров автодорог и проложено 242 километров линий электропередач. Кроме того, по его словам, введено в эксплуатацию 88 электроподстанций, 72 объекта водоснабжения, две нефтяные скважины и два топливно-энергетических комплекса.

"В настоящее время в 118 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Латакия, Хама, Хомс ведутся работы по восстановлению и ремонту 82 школ, 56 дошкольных учреждений, 58 хлебопекарен, 59 водонасосных станций, 54 электроподстанций, 50 медицинских учреждений и 574 жилых домов", — рассказал полковник Алексей Посунько.

Он подчеркнул, что непрерывный мониторинг состояния инфраструктуры населенных пунктов САР ведется в зонах ответственности.