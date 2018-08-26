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Сирия допустила освобождение Идлиба военным путем
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Сирия допустила освобождение Идлиба военным путем 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Дамаск возвратит провинцию Идлиб под свой контроль и очистит ее территорию от банд или в результате военной операции, или путем соглашений о примирении, заявил заместитель министр обороны республики Али Айюб.
Айюб на переговорах с министром обороны Ирана назвал образцовыми двусторонние отношения между Дамаском и Тегераном. По итогам переговоров они подпишут соглашение о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами, передает ТАСС.
Иранский министр Амир Хатами заявил также, что присутствие иранских военных советников в Сирии «зависит от решений, которые будут приняты руководством двух государств», и «никакие третьи стороны не смогут воздействовать на этот вопрос».
В пятницу стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео выразил министру иностранных дел России Сергею Лаврову обеспокоенность по поводу возможных военных действий в Идлибе.
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