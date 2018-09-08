ПВО Саудовской Аравии сбила ракету, выпущенную мятежниками-хуситами из Йемена

В пятницу, 7 сентября, система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила баллистическую ракету, выпущенную со стороны Йемена . По данным телеканала «Аль-Хадас», ракету выпустило мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы).

Как уточняется, снаряд сбили в небе над провинцией Наджран , расположенной на юге королевства. По версии хуситов, баллистическая ракета «Бадр-1» поразила базу вооруженных сил Саудовской Аравии, расположенную в провинции Асир.

Ранее «Ансар Аллах» неоднократно сообщали о ракетных обстрелах городов Джизан и Наджран на пограничных с Йеменом территориях. При этом Эр-Рияд заявлял, что саудовская система ПВО перехватила ракеты. По данным альянса, возглавляемого Саудовской Аравией, всего было сбито около 190 баллистических ракет, которые хуситы выпустили по территории королевства.

Кроме ракет мятежники в последнее время также использовали боевые беспилотники. Целями ударов дронов стали международный аэропорт в Дубае и Абу-Даби, а также НПЗ Saudi Aramco в Эр-Рияде. Однако эмиратские и саудовские власти опровергают заявления мятежников, передает ТАСС

Противостояние между мятежниками-хуситами и правительственными войсками продолжается в Йемене с августа 2014 года. В марте 2015 года оно перешло в наиболее активную фазу после вторжения коалиции под руководством Саудовской Аравии. Тогда операцию против хуситов поддержали Бахрейн, ОАЭ, Катар и Кувейт, позднее к ним присоединились Египет, Иордания, Судан, Марокко, Пакистан и Иордания.