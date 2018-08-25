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Сирийская ПВО сбила над Хамой три беспилотника боевиков
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Сирийская ПВО сбила над Хамой три беспилотника боевиков 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков сообщил, что в пятницу сирийские ПВО уничтожили три беспилотника, с помощью которых боевики пытались атаковать подразделения сирийских правительственных войск в городе Хама.
Генерал подчеркнул, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, продолжаются нарушения, передает ТАСС.
Тем временем, по данным Российского Центра по примирению враждующих сторон, за минувшие сутки территорию Идлибской зоны деэскалации через гуманитарный коридор Абу-Духур покинули 786 человек, из них 389 детей.
На прошлой неделе российские военные назвали число сбитых в Сирии вражеских беспилотников.
Напомним, в конце июля спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев предложил «умеренной оппозиции» гарантировать безопасность сирийских и российских военнослужащих, чтобы отпала необходимость операций в Идлибе.
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