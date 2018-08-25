Сирийская ПВО сбила над Хамой три беспилотника боевиков

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков сообщил, что в пятницу сирийские ПВО уничтожили три беспилотника, с помощью которых боевики пытались атаковать подразделения сирийских правительственных войск в городе Хама.

Генерал подчеркнул, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, продолжаются нарушения, передает ТАСС

Тем временем, по данным Российского Центра по примирению враждующих сторон, за минувшие сутки территорию Идлибской зоны деэскалации через гуманитарный коридор Абу-Духур покинули 786 человек, из них 389 детей.

На прошлой неделе российские военные назвали число сбитых в Сирии вражеских беспилотников.