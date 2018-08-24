СМИ: «Кронштадт» поставит беспилотный комплекс «Орион-Э» на Ближний Восток

НЬЮ-ЙОРК , 24 августа. / ТАСС /. Российская группа «Кронштадт» объявила о планах поставок комплексов воздушной разведки «Орион-Э» на Ближний Восток. Об этом сообщил в четверг еженедельник Defence News.

Египет. Он не уточняет, какие страны станут покупателями «Ориона-Э». Издание приводит мнение эксперта в данном сегменте российских вооружений Сэмюэла Бендетта о том, что наиболее вероятными заказчиками этих беспилотников являются Сирия

"Двумя странами, которые, скорее всего, закупят их ["Орионы-Э"], являются Сирия и Египет. Сирия и Россия уже поддерживают тесные связи между вооруженными силами, а Египет диверсифицирует свои потребности с целью сократить зависимость своего военного импорта от технологий США и отчасти Китая ", — сказал специалист, назвав в качестве еще одного покупателя комплексов Объединенные Арабские Эмираты

Комплекс воздушной разведки «Орион» — беспилотный летательный аппарат, максимальная взлетная масса которого составляет 1 тонну, а максимальная масса полезной нагрузки — 200 кг. Его «потолок» по высоте достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость горизонтального полета — до 200 км/ч.