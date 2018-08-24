Госдеп США: поставки С-400 Турции могут спровоцировать санкции против других стран и компаний 

Москва, 24 августа — «Вести. Экономика». США обеспокоены тем, что Россия намерена начать поставку зенитных ракетных систем С-400 в Турцию в 2019 г., заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт.
С-400 «Триумф»
"Если дело действительно в этом, а я сама не видела это сообщение, это будет для нас тревожно. Вы знаете, что это противоречит нашей политике, чтобы союзник НАТО, такой как Турция, использовал систему С-400. Отчасти проблема с ней связана с тем, что она не совместима с другими системами НАТО. Мы против того, чтобы кто-то из наших партнеров и союзников в мире покупал С-400", — отметила Нойерт, сообщает "Интерфакс".
Госдепартамент «ясно пояснил, что (покупка Турцией С-400 — ред.) может спровоцировать санкции в отношении других стран и компаний».
В свою очередь глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что Россия начнет поставки С-400 Турции в 2019 г. «С-400 в Турцию: контракт исполняется в согласованные сроки. В 2019 г. мы начнем исполнять контракт», — отметил Михеев.
ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства концерна «Алмаз-Антей» предназначена для поражения самолетов, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна поражать цели на дальности до 400 км, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.