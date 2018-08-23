Туристический поток в Азербайджан продолжил расти 

В 2017 году, большинство туристов приехали из арабских стран, что объясняется открытием новых прямых рейсов, связывающих их с Азербайджаном. Отемечен рост числа туристов из Кувейта, Омана и Саудовской Аравии. В то же время зафиксировано снижение количества туристов из Эмиратов. Снижение турпотока из ОАЭ связано с усилением соперничества на рынке.
Конкуренция на арабском туристическом рынке очень высока, и многие страны, в том числе Казахстан, Грузия и Турция постоянно стремятся создать наиболее привлекательные условия для гостей с Аравийского полуострова. Не так давно Азербайджан упростил визовый режим для жителей ОАЭ, и это, вероятно, позволит увеличить количество туристов их Эмиратов.
Статистика показывает, что в январе-июле 2018 года в Азербайджан прибыло около 1,6 миллионов иностранцев и лиц без гражданства из 191 страны мира, что на 9,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из общего числа прибывших, 31,5 процента приходится на российских граждан, 19,8% — граждане Грузии, 10,3% — из Турции, 10% — из Ирана, в то время, как 3,5% приехали из Объединенных Арабских Эмиратов, 2,4% — из Ирака, на 2% — с Украины, а 20,4% приходится на все оставшиеся страны. Большинство туристов при это составляют мужчины — 67,2%.