Туристический поток в Азербайджан продолжил расти

Омана и В 2017 году, большинство туристов приехали из арабских стран, что объясняется открытием новых прямых рейсов, связывающих их с Азербайджаном . Отемечен рост числа туристов из Кувейта Саудовской Аравии . В то же время зафиксировано снижение количества туристов из Эмиратов. Снижение турпотока из ОАЭ связано с усилением соперничества на рынке.

Грузия и Конкуренция на арабском туристическом рынке очень высока, и многие страны, в том числе Казахстан Турция постоянно стремятся создать наиболее привлекательные условия для гостей с Аравийского полуострова. Не так давно Азербайджан упростил визовый режим для жителей ОАЭ, и это, вероятно, позволит увеличить количество туристов их Эмиратов.

Статистика показывает, что в январе-июле 2018 года в Азербайджан прибыло около 1,6 миллионов иностранцев и лиц без гражданства из 191 страны мира, что на 9,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.