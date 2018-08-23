Ещё
Туристический поток в Азербайджан продолжил расти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туристический поток в Азербайджан продолжил расти 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В 2017 году, большинство туристов приехали из арабских стран, что объясняется открытием новых прямых рейсов, связывающих их с Азербайджаном. Отемечен рост числа туристов из Кувейта, Омана и Саудовской Аравии. В то же время зафиксировано снижение количества туристов из Эмиратов. Снижение турпотока из ОАЭ связано с усилением соперничества на рынке.
Конкуренция на арабском туристическом рынке очень высока, и многие страны, в том числе Казахстан, Грузия и Турция постоянно стремятся создать наиболее привлекательные условия для гостей с Аравийского полуострова. Не так давно Азербайджан упростил визовый режим для жителей ОАЭ, и это, вероятно, позволит увеличить количество туристов их Эмиратов.
Статистика показывает, что в январе-июле 2018 года в Азербайджан прибыло около 1,6 миллионов иностранцев и лиц без гражданства из 191 страны мира, что на 9,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из общего числа прибывших, 31,5 процента приходится на российских граждан, 19,8% — граждане Грузии, 10,3% — из Турции, 10% — из Ирана, в то время, как 3,5% приехали из Объединенных Арабских Эмиратов, 2,4% — из Ирака, на 2% — с Украины, а 20,4% приходится на все оставшиеся страны. Большинство туристов при это составляют мужчины — 67,2%.
Национальный Туристический Союз: последние новости
Антиправительственные повстанцы обстреляли Кабул В Аризоне одновременно забеременели 16 коллег в одной больнице Жительница Крыма украла у гадалки 70 тысяч рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кинопоиск» сообщил о смерти Михалкова18
Королева со скандалом сорвала шоу Малахова36
На параде в Курске произошло ЧП74
Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду596
Молодая семья найдена повешенной в Сочи78
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
00:35
Историк: чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?
Общество
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
02:56
Минобороны рассекретило документы о Курской битве
Армия Войска
12:14
Горбачев угрожал расчленить Украину, используя Крым
Политика В мире
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение