В ФРГ заинтересованы в развитии «Южного газового коридора»

Представитель правительства ФРГ заявил о заинтересованности немецкой стороны в строительстве альтернативных газопроводов в Европу через Турцию , передает Reuters

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы и далее развивать «Южный газовый коридор», — сказал представитель властей ФРГ.

По его словам, возможность поставок газа в Европу не только из России , но также и из других регионов является частью стратегии Евросоюза по диверсификации. «Южный газовый коридор» должен будет перекачивать газ с азербайджанского месторождения в Турцию, после чего часть его направят по северной части Греции , через Албанию и Адриатической море, к Италии . Начало поставок азербайджанского газа в Европу в объеме 10 млрд кубометров ожидается в 2020 году.