Минобороны рассекретило детали операций в Сирии

Россия отчиталась о результатах операции в Сирии

В нем говорится, боевой опыт в Сирии получили 63 012 военнослужащих, в том числе 474 генерала и 25,7 тысячи офицеров. Все участники операции получили ведомственные знаки отличия, а каждый четвертый — госнаграды. Российские военные также разминировали 6,5 тысяч гектаров, более 19 тысяч зданий и 1,5 тысячи километров дорог.

В Минобороны рассказали, что испытания в боевых условиях прошел 231 образец вооружения, в том числе боеприпасы, крылатые ракеты, средства ПВО. Самолеты ВКС совершили 39 тысяч боевых вылетов, беспилотники — более 25 тысяч, а силы ВМФ — 189 боевых походов.

По позициям террористов только крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесли 100 ударов. В целом, по данным ведомства, были уничтожены 121,5 тысячи объектов, ликвидировали 830 главарей и 86 тысяч террористов, среди которых 4,5 тысячи выходцев из России и стран СНГ.

В видео также говорится об обучении сирийских военнослужащих, создании современной инфраструктуры на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус, деятельности Центра по примирению сторон, российских военных медиков и подразделений военной полиции.