Германия отказалась слушать Путина

Эксперт по внешней политике фракции «зеленых» в бундестаге Омид Нурипур считает, что российский президент хочет не только «формулировать условия на правах победителя», но и чтобы страны Европы «оплатили восстановление городов, которые он разбомбил». В то же время многие сирийцы покинули страну не из-за войны, но и опасаясь политических преследований, указал он. Политик считает, что возможное участие в реконструкции должно стать рычагом для влияния на послевоенный порядок.

«Помогать режиму [президента Сирии Башара] Асада — не в интересах Германии», — заявил зампредседателя фракции Свободной демократической партии (СвДп) в бундестаге Александер Ламбсдорф.

По его мнению, Россия из-за военной кампании достигла предела финансовых возможностей, поэтому и не может серьезно помочь Дамаску с отстройкой инфраструктуры.

Он также указал, что для возвращения сирийцев нужно не только восстановление городов, но и гарантии, что их не «будут хватать для пыток в тюрьмах». «Беженцы вернутся, если не будут опасаться политического преследования и лишения всего своего имущества», — согласен с ним представитель фракции социал-демократов в парламенте Нильс Шмид.

О помощи в восстановлении инфраструктуры Путин заявил на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель . Они прошли 18 августа и продолжались три часа. Стороны обсудили сотрудничество, ситуацию в Сирии, Иране и на Украине