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США мешают возвращение беженцев в Сирию
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США пытаются затормозить возвращение беженцев в Сирию, заявил Лавров 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
США, отказываясь участвовать в восстановлении инфраструктуры Сирии, пытаются искусственно затормозить возвращение беженцев в эту страну, заявили глава МИД РФ Сергей Лавров.
"США пытаются искусственно затормозить процесс возвращения беженцев через отказ участвовать в восстановлении инфраструктуры в Сирии. Несколько дней назад в Вашингтоне был (спецпредставитель ООН по Сирии) Стаффан де Мистура, встречался с (госсекретарем США) Майком Помпео и по итогам их переговоров Госдеп в комментарии употребил такое выражение как "даже обсуждать преждевременно вопросы восстановления Сирии", — сказал Лавров по итогам переговоров с ливанским коллегой Джебраном Басилем.
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