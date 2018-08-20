В Москве выразили надежду на перемирие в Афганистане

В Москве выразили надежду на устойчивое перемирие в Афганистане

«Москва позитивно относится к любому перемирию и хотела бы, чтобы оно было бы долгосрочным и устойчивым. Но это зависит не от подходов Москвы, а зависит от подходов талибов», — приводит РИА Новости слова Кабулова.

При этом он отметил, что Москва рассчитывает, что представители талибов примут участие в московской встрече по Афганистану 4 сентября.

Накануне президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что власти страны объявляют о прекращении огня в противостоянии с движением «Талибан»* и перемирие может продлиться три месяца, если члены группировки ответят согласием на данное предложение.