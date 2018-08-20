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В Москве выразили надежду на перемирие в Афганистане
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В Москве выразили надежду на устойчивое перемирие в Афганистане 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: Reuters
Глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что Москва хотела бы, чтобы перемирие в Афганистане было долгосрочным и устойчивым.
«Москва позитивно относится к любому перемирию и хотела бы, чтобы оно было бы долгосрочным и устойчивым. Но это зависит не от подходов Москвы, а зависит от подходов талибов», — приводит РИА Новости слова Кабулова.
При этом он отметил, что Москва рассчитывает, что представители талибов примут участие в московской встрече по Афганистану 4 сентября.
Накануне президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что власти страны объявляют о прекращении огня в противостоянии с движением «Талибан»* и перемирие может продлиться три месяца, если члены группировки ответят согласием на данное предложение.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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