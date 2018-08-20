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Китай опроверг сообщения о военном участии в сирийском конфликте
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Китай опроверг сообщения о военном участии в сирийском конфликте 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 20 авг — РИА Новости. Сообщения СМИ о якобы военном присутствии Китая в Сирии являются спекуляциями и искажением политики Китая, заявил в понедельник специальный посланник правительства Китая по Сирии Се Сяоянь.
В начале августа сирийские СМИ со ссылкой на посла Китая в Сирии сообщили, что китайские военные в определенной степени готовы принять участие с сирийской армией в борьбе с террористами в Идлибе и в других частях страны.
"В последнее время в СМИ появились спекуляции на тему того, что Китай готовится принять участие в сирийском конфликте, это искажение политики Китая. Эти арабские СМИ, опубликовавшие соответствующий материал, позднее внесли пояснение, сообщив, что у Китая нет никакого военного присутствия в Сирии. Китай решительно выступает за урегулирование конфликта исключительно мирными средствами", — заявил Се Сяоянь на встрече с журналистами.
Он вновь подчеркнул, что «Китай не направлял военную силу в Сирию».
"Вы можете расценивать это как политическое заявление", — подчеркнул китайской дипломат.
Се Сяоянь добавил, что китайская сторона выступает решительно против любых форм терроризма, поддерживает укрепление международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также в поддержании региональной и международной безопасности.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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