Путин нашел способ оставить Европу без беженцев

The Guardian (Великобритания): Путин призывает Европу оказать помощь в восстановлении Сирии, чтобы беженцы могли вернуться домой

Президент России Владимир Путин призвал Европу внести вклад в восстановление разрушенной войной Сирии , чтобы миллионы беженцев смогли вернуться домой.

«Важно наращивать и гуманитарную составляющую сирийского конфликта», — сказал он в субботу, 18 августа, во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в правительственной резиденции в Мезеберге , к северу от Берлина.

«Я имею в виду прежде всего оказание гуманитарной помощи сирийскому народу и помогать тем районам, куда могут вернуться беженцы, находящиеся за границей».

По словам Путина, миллион беженцев находится на территории Иордании , такое же количество — на территории Ливана , и 3 миллиона беженцев — в Турции

С 2015 года, когда был зафиксирован миграционный кризис, Германия приняла сотни тысяч беженцев, что ослабило политические позиции Ангелы Меркель и разобщило Евросоюз

«Это потенциально огромная нагрузка на Европу», — отметил Путин.

«Поэтому лучше сделать все для того, чтобы эти люди могли вернуться домой», — добавил он, сделав акцент на необходимости восстановить базовые элементы инфраструктуры, такие как водоснабжение и здравоохранение.

Меркель отметила, что приоритетом в Сирии является необходимость «избежать гуманитарной катастрофы», однако она не уточнила, что конкретно она имеет в виду.

Лидеры двух стран также должны обсудить украинский кризис, который, по словам Путина, «к сожалению, никак не продвигается».

По словам Меркель, Минские соглашения — процесс мирного урегулирования, поддерживаемый Германией и Францией и направленный на то, чтобы положить конец конфликту на востоке Украины , — так и не позволили достичь «стабильного перемирия».

Меркель отметила, что миссия ООН на Украине, которая тоже будет обсуждаться на переговорах, «смогла бы играть свою роль в мирном процессе».

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) говорил о том, что он придерживается «относительно оптимистичной позиции касательно шансов миссии ООН»: «Мы хотим придать новую динамику минскому процессу».

Киев и западные страны обвиняют Россию в оказании военной поддержки сепаратистам на востоке Украины. Россия отвергает эти обвинения.

Экономическое сотрудничество — особенно в области энергетики — тоже является одной из центральных тем для обсуждения на встрече двух лидеров.

Россия и Германия являются партнерами в реализации проекта «Северный поток-2» — проекта, который президент США Дональд Трамп решительно критикует, ссылаясь на чрезмерную зависимость Германии от Москвы

Украина обеспокоена тем, что «Северный поток-2» позволит России переправлять в Европу свой природный газ, который в настоящее время течет через Украину, минуя ее территорию, что лишит Киев прибыли от транзита газа, в которой он отчаянно нуждается.

В прошлом Россия уже приостанавливала поставки газа на Украину, что негативно сказывалось и на Евросоюзе.

Меркель ясно дала понять, что Украина должна сохранить свою роль транзитной страны: «Я считаю, что даже после запуска "Северного потока-2" Украина должна играть свою роль в газовом транзите в Европу».

Между тем Путин выступил в защиту этого проекта, который «удовлетворяет растущий спрос экономики Европы на энергоресурсы».

Он заявил: «Хочу в этой связи отметить и еще раз подчеркнуть: "Северный поток-2" — это исключительно экономический проект, он не закрывает возможности продолжения транзитных поставок российского газа через территорию Украины».