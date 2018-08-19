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Болтон прибыл в Израиль
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Болтон прибыл в Израиль на встречу с Нетаньяху 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Bernd von Jutrczenka globallookpress.com
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Израиль, где встретится с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.
Об этом он написал на своей странице в сети Twitter.
«Только что прибыл в Израиль. Ожидаю сегодня встречи с премьер-министром Нетаньяху и другими чиновниками для обсуждения вопросов двусторонних отношений и вопросов национальной безопасности», — написал Болтон.
Ранее в Совбезе России подтвердили подготовку встречи секретаря Совбеза России Николая Патрушева и Болтона.
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