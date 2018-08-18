В Турции обвинили New York Times в оправдании терроризма

«Это не журналистика. Это вопиющая попытка New York Times оправдать и обелить терроризм PПK?!» — написал Калын в Twitter.

Ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что Турция убила лидера запрещённой Рабочей партии Курдистана в ходе авиаудара в Ираке, однако этот человек был героем для езидов.