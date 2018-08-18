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В Турции обвинили New York Times в оправдании терроризма
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В Турции обвинили New York Times в оправдании терроризма 

RT на русском 1 час назад
Фото: Simon Vollmeyer globallookpress.com
Статья в издании The New York Times о гибели в Ираке члена запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Исмаила Оздена является попыткой оправдания терроризма. Такое мнение выразил Ибрагим Калын, официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Это не журналистика. Это вопиющая попытка New York Times оправдать и обелить терроризм PПK?!» — написал Калын в Twitter.
Он отметил, что, следуя логике автора публикации, получается, что экс-главарь террористической организации «Аль-Каида»* Усама бен Ладен тоже был для кого-то героем.
Ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что Турция убила лидера запрещённой Рабочей партии Курдистана в ходе авиаудара в Ираке, однако этот человек был героем для езидов.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
RT на русском: последние новости
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