Ещё
Разведчики под Оренбургом отбили аэродром у «боевиков»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разведчики под Оренбургом отбили аэродром у «боевиков» 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Перед этим российские военные скрытно разминировали подступы к нему, а также форсировали «реку» на боевых машинах БМП-2. Разведчики Центрального военного округа (ЦВО) провели учение по освобождению военного аэродрома от «боевиков». Учение проходило на Тоцком полигоне под Оренбургом. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО. «После скрытного форсирования на технике водной преграды совершили налет на условных боевиков, которые удерживали полевой аэродром», — говорится в сообщении.
Разведчики Центрального военного округа (ЦВО) провели учение по освобождению военного аэродрома от «боевиков». Учение проходило на Тоцком полигоне под Оренбургом. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.
«После скрытного форсирования на технике водной преграды совершили налет на условных боевиков, которые удерживали полевой аэродром», — говорится в сообщении.
Перед этим дозорные подразделения очистили заминированные подступы к берегу и проходы в воде, после чего разведчики скрытно форсировали условную реку на боевых машинах пехоты БМП-2, и освободили летное поле.
В учении было задействовано более 500 военнослужащих.
ТК «Звезда»: последние новости
В Сирии активными темпами идет восстановление промышленности Иностранные СМИ признали главенствующую роль России в урегулировании сирийского кризиса Морские подразделения военной полиции появятся в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В автомобиле убитых в ЦАР россиян сделали находку42
Cмерть прервала безмятежный отдых Пугачевой
Одна из сестер Хачатурян заговорила после убийства74
Медведева и Загитова без рекордов и другие события дня2
В Германии разглядели победу Меркель над Путиным49
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение