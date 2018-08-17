Разведчики под Оренбургом отбили аэродром у «боевиков»

Перед этим российские военные скрытно разминировали подступы к нему, а также форсировали «реку» на боевых машинах БМП-2. Разведчики Центрального военного округа (ЦВО) провели учение по освобождению военного аэродрома от «боевиков». Учение проходило на Тоцком полигоне под Оренбургом . Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО. «После скрытного форсирования на технике водной преграды совершили налет на условных боевиков, которые удерживали полевой аэродром», — говорится в сообщении.

Разведчики Центрального военного округа (ЦВО) провели учение по освобождению военного аэродрома от «боевиков». Учение проходило на Тоцком полигоне под Оренбургом. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«После скрытного форсирования на технике водной преграды совершили налет на условных боевиков, которые удерживали полевой аэродром», — говорится в сообщении.

Перед этим дозорные подразделения очистили заминированные подступы к берегу и проходы в воде, после чего разведчики скрытно форсировали условную реку на боевых машинах пехоты БМП-2, и освободили летное поле.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих.