Правила проверки авиапассажиров в аэропорту Тбилиси оскорбили религиозные чувства иранцев

В министерстве иностранных дел Грузии заявили, что не видят ничего оскорбительного в процедуре проверки пассажиров в Тбилисском международном аэропорту. Ранее на грубый досмотр, оскорбляющий религиозные чувства мусульман, пожаловались представители Ирана , передает

"По предварительным данным и согласно проведенным оперативным мероприятиям, со стороны сотрудников грузинских правоохранительных органов не выявлено каких-либо противоправных, включая оскорбляющих религиозные чувства, действий", — заявили в МИД Грузии.

Как объяснили в ведомстве, иранская сторона об этом уже проинформирована. Также сообщается, что в МИД назначена встреча с послом Ирана в Тбилиси , где еще раз будет рассмотрен указанный вопрос.

Комментарий МИД Грузии последовал на заявление официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми . Тот был возмущен действиями службы безопасности аэропорта Тбилиси. Охранники требовали, чтобы мусульманки снимали хиджабы.

В МИД Грузии подтвердили получение информации по иранским дипломатическим каналам о том, что некоторые граждане Ирана высказали недовольство процедурами проверки в аэропорту.

В этой связи в ведомстве заявляют, что соответствующие службы МВД Грузии немедленно начали изучение поступившей жалобы.

Ранее в пятницу пресса сообщила, что министерство иностранных дел Исламской Республики выразило протест Грузии в связи с фактами «неуважительного отношения» сотрудников службы безопасности тбилисского международного аэропорта к головному убору мусульманских женщин. Соответствующее заявление сделал официальный спикер МИД Ирана Бахрам Касеми. Документ был размещен на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

По данным прессы, жалобы поступили от пассажиров рейса Исфахан-Тбилиси, которых возмутили требования сотрудников аэропорта снимать во время прохождения процедур проверки женские головные уборы.

Как сказано в заявлении Касеми, посольство Ирана в Тбилиси в связи с этими фактами направило в МИД Грузии ноту протеста, а также МИД Ирана потребовал от посла Грузии в Тегеране соответствующих разъяснений.

Касеми выразил надежду, что в будущем службы безопасности в Грузии «будут проявлять уважение в отношении личной жизни мусульманских женщин и не допустят повторения подобных инцидентов».