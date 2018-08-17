ВВС коалиции под эгидой США нанесли Сирии урон на миллиарды долларов 

В министерстве иностранных дел Сирии заявили, что в результате авиаударов ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, государство понесло потери на миллиарды долларов.
Заявление сирийского МИД прозвучало на фоне информации о том, что Саудовская Аравия решила выделить 100 миллионов долларов международной коалиции для проведения восстановительных работ на территории, контролируемой «Силами демократической Сирии».
"Очевидно, что США и Саудовская Аравия, которые всячески препятствовали победам сирийской армии над бандами террористов, теперь пытаются продлить конфликт в Сирии и поддерживают силы, угрожающие территориальному единству страны", — цитирует SANA заявление сирийского дипведомства.
Напомним, что в апреле США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по сирийским объектам. Москва решительно осудила действия коалиции как противоречащие нормам международного права.